Stor uvished om færdigt Nyt OUH: - Det kan jeg ikke sige dig

Usikkerheden er gået så vidt, at Karsten Uno Petersen (S), som er formand for udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling i Region Syddanmark ikke for nuværende tør sige, hvornår Nyt OUH rent faktisk står færdigt.

- Det eneste vi ved, er, at vi ikke kan nå at blive færdige til den aftalte tidsplan. Derfor har vi forhandlinger med OHPT (konsortiet Odense Hospital Projekt Team, red.) om økonomi og den deraf følgende tidsplan.

Hvornår kan det blive færdigt?

- Det kan jeg ikke sige dig. Det kommer an på, hvordan forhandlingerne foregår. Når vi ikke kan overholde tidsplanen, så skal vi have lavet en ny. Jeg kan ganske enkelt ikke sige, hvor længe det vil tage, men når vores forhandlinger er færdige, skal I få alle de oplysninger vi har, men jeg kan ikke sige noget på forhånd.

Nyt OUH bliver cirka 300.000 kvadratmeter stort og vil indeholde i alt 10.000 rum, 905 senge, 383 ambulatorie- og undersøgelsesrum samt 52 operationsstuer.