Storby vil opføre 16.000 boliger - men 6.500 står tomme: - Det ville smadre mit privatliv

Men er det ikke præmissen for at bo i en storby - at man bor tæt?

- Det er en præmis, at der er støj, og vi lever også med udrykning og larm fra letbanen. Men det er ikke en præmis at have tilskuere ned i ens private have på den måde, mener Lotte Rehhoff.

Vokseværk i Odense

Beboerne i villakvarteret nær Nyborgvej er ikke de eneste, der har udsigt til flere naboer.



Det er kommunens ambition, at der skal bo 25.000 flere i Odense inden 2030.

- Vi har sat en meget ambitiøs målsætning for vores bosætning, og det kræver, at vi har boliger til dem, der flytter hertil, siger Søren Windell (K), rådmand for By- og Kulturforvaltningen.

Kommunen vil opføre 16.000 boliger inden for de næste 12 år, hvoraf 10.000 allerede er planlagt. Mange af boligerne skal opføres på allerede eksisterende grunde. Det betyder, at odenseanerne kommer til at bo tættere - til gengæld forsøger kommunen at omdanne tomme bygninger til boliger. På den måde ligger der allerede en bygning flere af de steder, hvor der skal opføres nye boliger.