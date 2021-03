Storcentre kan snart åbne: - Vi havde armene i vejret

Så er det meldt ud. Storcentrene kan se frem til snart at åbne dørene for handlende igen.

Og i Tarup Center er der især én detalje i planen, som regeringen og størstedelen af Folketinget offentliggjorde tirsdag, man har bidt mærke i.

Det er nemlig meldt ud, at det er centre, der er op til 15.000 kvadratmeter store, som kan åbne først.

- Det tal har jeg det helt fint med. Vi havde faktisk armene i vejret, da det blev meldt ud, lyder det fra chef for Tarup Center, Kim Lynbech.

Læs også Pendler nervøs for genåbning: Frygter høj smitterisiko i den kollektive trafik

Det er nemlig sådan, at Tarup Center har 14.131 bebyggede kvadratmeter, og derfor kan de åbne en uge inden de større centre.

Noget, der trods det forholdsvis korte tidsrum, har stor betydning.

Kim Lynbech har været påpasselig med at melde ud til de forskellige butiksindehavere og -bestyrere i centret, at de kunne åbne, inden han havde læst ”alt det med småt”, men da det først skete, var henrykkelsen stor.

- De er vildt begejstrede. Bare den uge ekstra, de kan få lov til at holde åbent, betyder enormt meget, lyder det fra Lynbech.

Han og butikkerne kan se frem til at slå dørene op 13. april, mens de i Rosengårdcentret må væbne sig med en smule mere tålmodighed.

Her hedder åbningsdagen nemlig 21. april, har regeringen meldt ud.

Føler sig forbigået

Chef i Rosengårdcentret Casper Bach Andersen tager imod meldingerne fra politikerne med delt glæde.

- For det første er det dejligt, der er en dato langt om længe, og man har noget at gå efter. Det giver en eller anden form for ro, siger chefen, inden han uddyber:

- Når det så er sagt, er det rigtig ærgerligt, at vi hverken kan åbne før eller lige efter påske i forhold til lønudbetaling, skattepenge og feriemidler, der bliver uddelt. Der går vi glip af en del påskeomsætning.

Casper Bach Andersen mener, at dem, der træffer beslutningerne om genåbningen simpelthen ikke ved, præcist hvordan det foregår i et shoppingcenter.

Læs også Aftale om en langsigtet genåbningsplan på plads

- Jeg tror, det er et spørgsmål om, at man egentlig ikke er klar over, hvordan det fungerer inde i et storcenter, og hvor gode, vi er til at styre kundestrømmen, og hvor lang tid folk egentlig bliver.

Centerchefen sammenligner med de varehuse, som har måttet holde åbent igennem en længere periode.

Her ser man ikke, at smitten er steget på grund af dem, og det mener Casper Bach Andersen heller ikke, man vil se, når storcentrene åbner.

Ifølge ham vil det give bedre mening at åbne de større centre, for der har kunderne mere plads at brede sig på.

Af samme årsag tilføjer centerchefen, at de føler sig en smule forbigåede i denne omgang.

Dog melder man klar til genåbning i både Rosengårdcentret og Tarup Center, og begge chefer ser frem til at have både flere gæster og butiksansatte under deres tag igen.