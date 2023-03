Store ændringer efter mediefokus: Her er ni forbedringer for hjemmeplejen i Odense

Derudover vil der ugentligt blive holdt møder med ledelsen, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten, og der vil dagligt ske en gennemgang af alle borgere, så medarbejderne får et bedre overblik over borgernes behov og tilstand.

- Det er vigtigt at understrege, at ting tager tid, og arbejdet med at skabe forandring skal være grundigt og tage udgangspunkt i medarbejdernes oplevelser og input, siger Jette Mark Sørensen, konstitueret chef for Ældre og Sundhed i Odense Kommune.

Derfor vil der sandsynligvis komme flere forandringer til, efterhånden som dialogen mellem medarbejdere og ledere bliver styrket.

Står på skuldrene af dækning

De nye tiltag fra Odense Kommune står på skuldrene af TV 2 Fyns dækning af udfordringer i ældreplejen.

I starten af året begyndte vi at sætte fokus på området, fordi vi bliver mange flere ældre på Fyn, der får brug for en værdig ældrepleje.



En fremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at antallet af ældre over 80 år på Fyn vil stige fra i 28.708 i dag til 40.200 borgere i 2030, der potentielt har brug for ældrepleje.

Under vores dækning har vi blandt andet mødt Anne, der følte sig svigtet af hjemmeplejen, efter et fald. Her lå hun på stengulvet i sin gang og trykkede på sit nødkald, men ingen dukkede op for at hjælpe.

Vi har også mødt sosu-medarbejdere, der fortalte om deres oplevelser i hjemmeplejen. De fortalte om mange besøg på en vagt, mange vikarer og om at låse dørene til demente.

Vi har mødt Birgitte Mortensen, der på otte timer skulle nå 53 besøg, og mange mange flere.

