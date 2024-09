Store forhåbninger til små cyklister i Odense

Flere små cyklister fra Jernbanegade Børnehus i Odense havde for nyligt taget plads foran klima- og miljøforvaltningen i Odense.

De var gået med til at give et nummer for rådmanden på området, Tim Vermund (S) i anledningen af Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyns trafik-serie "Fyn skifter gear" er skudt i gang.



Og der er brug for den slags entusiasme for en tur på jernhesten, hvis Odense Kommune skal indfri sine ambitioner om dobbelt så mange cykelture og samtidig gøre kommunen klimaneutral om blot seks år.