Store forventninger til årets julehandel: - Nu peaker det

Julehandlen forventes at slå rekord i år, lyder det fra Dansk Erhverv, der forventer, at detailhandlen vil nå 91 milliarder kroner - tre milliarder mere end de sidste to år.

Ifølge Dansk Erhverv er det blandt andet lavere inflation, stigende beskæftigelse og øget forbrugertillid, der har fået købelysten frem i danskerne. I denne weekend kulminerer det hele, og det kan mand blandt andet mærke i Svendborg, fortæller handelsdrivende, kunder og Jakob Rask, der er eventkonsulent Svendborg Event og Svendborg Shopping.

Se med i videoen ovenfor og få lidt julestemning med fra Odense i videoen herunder.