Store mængder mad: Kræmmermarked forærer overskud til hjemløse

I stedet bliver alle herlighederne foræret til hjælpeorganisationen Kirkens Korshær, fortæller arrangør Tommy Junge Hansen, der er næstformand i Langeskov Borgerforening, foreningen bag Langeskov Kræmmermarked.

- Det falder os helt naturligt at forære den gode mad væk til mennesker, der har mest brug for det. Og så til to steder, der for alvor gør en forskel for nogle af de mennesker i vores samfund, der har det sværest. Vi er meget glade for at både Kirkens Korshær og Varmestuen er glade modtagere af al den mad, vi endte med at have i overskud, siger han.

Dermed får blandt andet de hjemløse, som Kirkens Korshær hjælper, glæde af maden.

Ikke alt var, som det plejer

Kræmmermarkedet blev i weekenden afholdt for 31. gang på markedspladsen Grønvangen. Her har det været muligt at lytte til musik og handle i boderne.