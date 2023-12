To mænd og en kvinde var i dag i grundlovsforhør i en sag om store mængder narkotika.

Alle tre er varetægtsfængslet frem til 9. januar næste år, det oplyser Fyns Politi på det sociale medie X.

De tre personer blev anholdt tirsdag. De to mænd er sigtet for indsmugling af ikke under 68 kilo amfetamin og ikke under 100 kilo hash.

Kvinden er sigtet for besiddelse af mindst 101 gram kokain. Sigtelsen går på, at hun ville sælge kokainen.