Store planer: Millioner skal gøre fynsk musikscene mere attraktiv

Der skal være flere musiktilbud på Fyn, og så skal der gives plads til nichekunstnere, der kan tiltrække folk fra hele landet.

Det mener Odense Live Fonden, der driver spillestederne Posten og Dexter. Derfor har fonden ansøgt Statens Kunstfond om et højere tilskud fra staten.

- Vi søger om flere penge, fordi vi har kunstneriske ambitioner. Vi vil kunne følge med og blive stærkere til at præsentere nichekunstnere, der ikke i første omgang har det store publikum. Det kræver, at vi dyrker vækstlaget og udvider vores samarbejde med Kansas City, siger spillestedsleder Morten Østlund.

Ifølge ham er et udvidet samarbejde med spillestedet Kansas City naturligt, fordi det har fat i mange af de unge lyttere og artister.

1,2 millioner mere i tilskud

Håbet er at få et mere attraktivt musik- og kulturliv i Odense og dermed også bidrage til, at byen får en mere markeret kulturel profil.

Det skal ske gennem flere mulige projekter, som fonden har fremlagt. Herunder en ny tredags nichefestival, torsdagskoncerter og skolekoncerter. Og derudover det øgede samarbejde med Kansas City samt TipToe Bigband.

De mange planer skal finansieres ved, at Odense Kommune forsætter sit tilskud til Dexter og Posten, som gives til reginale spillesteder, de kommende fire år, og at Statens Kunstfond øger det statslige tilskud fra 2,3 millioner kroner til 3,5 millioner.

- Vi har brug for økonomisk opbakning fra staten, og vi håber naturligvis, at Odense Kommune vil bakke op om vores ansøgning om igen at blive regionalt spillested, siger lederen.

Udvalg ønsker diversitet og mangfoldighed

Odense Musikudvalg har gennemlæst ansøgningen fra Odense Live Fonden og indstiller til, at den bliver godkendt af By- og Kulturforvaltningen, så det bliver muligt at søge penge fra staten.

Dog er der et ønske om få tilføjelser. Udvalget ser gerne, at spillestederne Dexter og Posten de kommende fire år fokuserer på at blive ”en lige så visioner kulturinstitution, som det er en veldrevet koncertarrangør”, og at de bliver et ”knudepunkt i Odenses musikliv”.

Derudover er håbet også, at de fynske spillesteder bliver motor for diversitet og mangfoldighed for hele den fynske musikscene, lyder det.

Punkterne vil blive rettet til i den endelige ansøgning, der skal sendes til Statens Kunstfond sidst på måneden, fortæller Morten Østlund.