Store problemer med letbanen - alle tog holder stille

Tirsdag eftermiddag holder alle letbanetog stille, og der er ved at indsættes erstatningsbusser.

Billede fra stedet viser, at det tilsyneladende skyldes en nedfalden kørerledning. Odense Letbane oplyser TV 2 Fyn, at man endnu ikke har helt overblik over situationen, men bekræfter samtidig, at alle tog holder stille.

Kørerledningen skulle være faldet ved stoppet på Nyborgvej. Øjenvidner fortæller til TV 2 Fyn, at både politi og brandbiler er på stedet.

Ifølge Flemming Ø. Pedersen, der er kommunikationschef hos Odense Letbane, er der teknikere på vej. Han oplyser videre, at det endnu er uklart, hvornår driften genoptages, og om den vil blive genoptaget på dele af strækningen, inden fejlen er udbedret.

Indtil da henviser han til Letbanens hjemmeside, hvor man kan se erstatningsbussernes holdepladser.