De helt store danske filmstjerner er for tiden på Fyn for at filme scener til Anders Thomas Jensens kommende spillefilm Den Sidste Viking,

Så hvis du synes, at du har fået et glimt af Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas eller Lars Brygmann, så er den altså god nok.

Og skuespillerne er glad for endnu engang at være med i Anders Thomas Jensens film, der blandt andet også tæller De Grønne Slagtere. Hør mere i videoen.