Store trafikændringer i Odense parkeret

Odense Kommunes Klima- og Miljøudvalg skulle tirsdag forholde sig til store trafikændringer i Skibhuskvarteret - men punktet blev skudt til hjørne efter Venstre og Konservative valgte at benytte sig af den såkaldte standsningsret. Det betyder, at punktet nu skal tages op ved et byrådsmøde om to uger.

Planen, som der ellers er flertal for, går i store træk ud på at omdanne den centrale Skibhusvej til en slags cykelgade, hvor bilerne får store begrænsninger i forhold til i dag.

Planen har været meget omdiskuteret. Især mange butiksdrivende har udtrykt stærke bekymringer og utilfredshed med planerne.

Allerede inden Venstre og Konservative brugte standsningsretten, havde Liberal Alliances Araz Khan meldt ud, at han vil gøre det, når By- og Kulturudvalget mødes i morgen.

Han mener, at Skibhusplanerne bør drøftes igen og i fuld offentlighed.