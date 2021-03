Store visioner: Vil skabe international landingsplads til helikoptere og droner

Et nyt teknologieventyr kan være på vej til Odense. I hvert fald hvis det står til Claus Houden, som er formand for Venstres byrådsgruppe. Han vil skubbe byen helt frem inden for droner og droneforskning.

På baggrund af et forslag fra netop Venstre og Claus Houden er By- og Kulturudvalget i Odense Kommune tirsdag blevet enig om at lade forvaltningen arbejde videre med planerne om at etablere en landingsplads til helikoptere og droner centralt i Odense.

Læs også Fynsk luftrum bliver testområde for selvflyvende droner

- Det er et spændende fremtidsscenarie, at vi i Odense har en international heliport og droneport, der kan bringe os rundt i Europa, siger Claus Houden.

Den fysiske landingsplads skal suppleres med et stort samarbejde mellem offentlige og private instanser. I Hans Christian Andersen Airport i Beldringe findes allerede det danske testcenter for droner, UAS Denmark Testcenter. Sammen med endnu mere fokuseret droneforskning er ambitionen, at Odense bliver en del af den nyeste udvikling inden for droner.

Claus Houden, Venstre. Foto: Odense Kommune

Vil flyve mennesker med droner

Står det til Claus Houden, skal projektet ikke lade sig begrænse af hverken den nuværende teknologi eller de begrænsninger, der ligger i at blande helikoptertrafik med dronetrafik.

Allerede nu er der igangsat et stort projekt, hvor ubemandede droner skal transportere blodprøver og medicin mellem Ærø, Svendborg og Odense. Men målet med projektet er at nytænke hele den måde, vi ser på transport i dag.

- Vi skal se ud i verden, hvor der er flere steder, hvor man allerede eksperimenterer med dronetransport med personer. Sikkerheden skal selvfølgelig være i orden, men udviklingen er allerede langt fremme, siger Claus Houden.

Læs også Testflyvninger begynder: Drone skal fragte medicin og blodprøver

Han fortæller, at han har set transport af mennesker med droner flere andre steder.

- Og det er klart, at det er det, vi skal. Det er hurtigt, sikkert og bæredygtigt. Det er en helt anden måde at se transport på, meget mere fleksibelt, siger venstremanden.

Vil skabe succes for Odense

Samtidig er målet også at skabe en helikopterlandingsplads, der hurtigt kan sende fynboerne til København, Aalborg, Hamburg eller hvorhen de vil.

- Vi vil gøre det mere tilgængeligt, og helikoptertrafik er ved at komme ned i et prisleje, hvor de fleste kan være med, siger Claus Houden.

Læs også Fremtidens ambulance: Falck vil udvikle bemandede droner på Fyn

Han fortæller, at det endnu er alt for tidligt at gætte på, hvor landingspladsen skal ligge. Men venstremanden siger dog, at det virker oplagt at koble med letbanens infrastruktur ved nyt OUH, hvor man har helikopterlandetilladelse allerede.

- Og hvor vi har transport allerede. Men det er det, forvaltningen nu skal arbejde videre med, og udvalgsmødet i dag (tirsdag, red.) viste, at der er politisk opbakning til det.

- Ambitionen er at skabe en ny succeshistorie for Odense. Vi skal ikke lade os begrænse af de muligheder, der er i dag – vi skal se på fremtiden, fastslår Claus Houden.