Storm over Odense-skole: Det ved vi, og det mangler vi svar på efter forældres opråb

Kommunen vidste besked

Det store spørgsmål er, hvad har Odense Kommune vidste om situationen på Agedrup Skole, og hvor længe man har vidst det.

Dokumentation som TV 2 Fyn har fået indsigt i viser, at man tilbage i 2022 fik mere end en hentydning til, at noget var galt.

Dengang forsøgte skolens ledelse nemlig at løse et problem med uacceptabel adfærd blandt skolens elever med en såkaldt tissemakkerordning for pigerne i SFO’en.

Et initiativ, som er det samme, som den Borup Skole indførte, og som betyder, at børnene skal gå to og to på toilettet.

Det var skoleleder Christian Gantzhorn Hovendal, der i august sendte et brev ud om ordningen, der blev indført, da en forælder gav udtryk for en mistanke om et overgreb. Her stod også, at pædagoger ville holde et vågent øje med, om uvedkommende gik med på toilettet.

Samme år skrev skolebestyrelsen i sin årsberetning fra 2022/2023, at man lavede retningslinjer for ”voldsomme handlinger og krænkende adfærd”.

En læges underretning til Børn- og Ungeforvaltningen fra februar 2023, som TV 2 Fyn er kommet i besiddelse af, giver også et indblik i en rå hverdag på Agedrup Skole. Her står, at en dreng var blevet udsat for grove fysiske overgreb, og at han efterfølgende ikke kunne komme i skole ”på grund af angst for mobning og overgreb”.

Og så er der endnu et brev, som en gruppe forældre sendte til samme forvaltning - herunder rådmand Susanne Crawley (B) - i sommeren 2023.

Her var det forældre i en af klasserne i udskolingen, som gjorde deres bekymringer tydelige i en skrivelse til Odense Kommune. Problemet var, at en specifik elev skulle tilbage til klassen.

- Vi og vores børn er dybt bekymrede og utrygge ved, at en tidligere elev tilsyneladende vender tilbage, skrev de.

Forældrenes historier

Siden nyheden kom frem mandag eftermiddag, har flere forældre fortalt deres historie.

Blandt andet David Kieler, som også er en af initiativtagerne til bekymringsskrivelsen. Hans søn går i ottende klasse og blev en dag truet med en kniv i skolens omklædningsrum. Politiet ankom og konfiskerede kniven. Konsekvensen var, at de truende drenge fik en kraftig advarsel, og så blev der holdt nogle dialogmøder, forklarer David Kieler.

Også Steffen og Maria Christensen er stået frem. De har en søn i femte klasse på Agedrup Skole.

I et frikvarter var han ude at kælke med to venner, da en gruppe på 10 drenge stik imod reglerne begyndte at kaste snebolde i hovedet på dem. Ifølge forældrene bad deres søn og hans venner dem om at stoppe, men det ville de ikke. Til sidst endte det i et slagsmål, som først fik en ende, da en voksen blev tilkaldt.