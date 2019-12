Storms nedpynter før tid: Trængte familier kan få et juletræ

Allerede inden julen for alvor er over os, er Storms Pakhus juleudstilling ved at blive pillet ned.

Det gæler først og fremmest udstillingens mange juletræer, som i år uddeles til trængte familier.

- Der er mange, som står og ikke har råd til et juletræ. Derfor vil vi gerne kunne give dem et, siger Helene Marie Ottosen, der er kommunikations- og eventchef for Storms Pakhus.

Det er også en måde at sørge for, at træerne ikke går til spilde. For pakhuset holder alligevel lukket fra lillejuleaften indtil førstejuledag.

- Vi har et enkelt femmeterstræ, som vi lader stå. Vi vurderer, at folk alligevel ikke har plads til det i stuen, siger Helene Marie Ottosen.

Træer til trængte familier

Medarbejdere fra Storms Pakhus vil stå for uddelingen af juletræerne, der kommer til at foregå efter først-til-mølle-princippet. Da det er første gang, ved Helene Marie Ottosen ikke, hvordan det kommer til at forløbe, men hun understreger, at træerne er tiltænkt dem, der ikke har ressourcer til at købe et.

Derfor opfordrer hun alle til at udvise næstekærlighed og kun tage et træ, hvis man har brug for det.

- Vi kommer ikke til at stå og tjekke folks årsopgørelse, så vi stoler på, at det kommer til at foregå i julens ånd, siger hun.

Samme dag vil det være muligt at lave juleklip i pakhuset, hvor små og store kan kreere gratis pynt til træet. Det kan man også deltage i, hvis man bliver en af dem, der ikke får et træ med hjem.

- Det er ikke et juletræ, men det er måske et plaster på såret, siger Helene Marie Ottosen.

I alt er der 50 juletræer, som kan hentes 22. december fra klokken 11.00.