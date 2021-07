Storskærm i Kongens Have: Inviterer 2.000 til fodboldfest

- Derfor glæder vi os ekstra meget og bakker naturligvis op om lørdagens kamp på storskærm i Kongens Have.



Også byens borgemester glæder sig til landskampen og den store opbakning.

- Fodboldfeberen har for alvor ramt os danskere, og vi har endnu en spændende kamp foran os. At se det danske fodboldlandshold gå på banen giver en følelse af fællesskab. Og nu har vi muligheden for at bakke det fællesskab op med storskærm i Kongens Have - så bliver det ikke meget mere festligt, fortæller Peter Rahbæk Juel (S).

Arrangementet er gratis, men man skal bestille en billet og fremvise et gyldigt coronapas på dagen, hvis man vil ind. Billetsalget åbner den 2. juli klokken 11, og man kan maksimalt bestille fire billetter pr. gæst.

Billetter kan bestilles her.