Storskærmsarrangement var udsolgt: Odense Kommune hjælper gerne flere på vej

- Jeg mener først og fremmest, at det er bedst, hvis vores caféer og restauranter får lov til at vise kampen, for de har været igennem en hård tid, siger han.

- Og der må jeg komme med en appel. Hvis der er nogen, der har lyst til at gøre yderligere og har brug for nogle tilladelser, så vil vi gå langt for at hjælpe.

Han forklarer, at kommunen står bag storskærmsarrangementet i Kongens Have, men at man derudover ikke på nuværende tidspunkt vil bruge flere ressourcer på fodboldkampene.

Man vil dog lave samme arrangement for semifinalen – ligeledes i Kongens Have, hvor der igen vil være billetter og begrænsninger på grund af corona.

Kampen vises onsdag klokken 21.