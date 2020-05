Storsmilende restauratør: - Nu skal vi bare i gang

- Kan du lige holde en finger på der? spørger indehaver af Sortebro Kro, John Kofod, mens han trækker i et målebånd.

- Hvad står den på? To meter og 25 centimeter. Det er jo faktisk lidt mere, end der skal være, siger han, da han når fra det ene bord til det andet.

Torsdag blev regeringen og partierne enig om at igangsætte en række initiativer i fase to af genåbningsplanen. Blandt initiativerne var restauranter og caféer, og det vakte stor begejstring hos Sortebro Kro i Odense.

- Jeg havde håbet på, at vi kunne komme i gang mandag, men vi må så bare rykke det en uge. Nu skal de bare lægge en god plan, så det vil åbner op til, holder i den lange bane, siger John Kofod.

En ny hverdag

Udmeldingen fra regeringen falder i god jord hos John Kofod, der længe har gået og ventet på svar. Mandag var der udelukkende fortvivlelse at spore hos restauratøren, der endnu ikke havde en plan for åbningen.

Nu, fire dage senere, er det en storsmilende John Kofod, der går rundt mellem restaurantens borde med et målebånd i hænderne. Selvom både restauranter og caféer kan åbne igen 18. maj, bliver det med restriktioner.

Fase to i genåbningen Regeringen og partierne er enige om at igangsætte følgende initiativer i fase to. Disse omfatter blandt andet: Fuld åbning af detailhandel - fra 11. maj.

Restaurations- og caféliv og lignende påbegyndes - fra 18. maj

6.-10. klasser i gang - fra 18. maj

Professionel idræt uden tilskuere - straks

Folkekirken og trossamfund - fra 18. maj

Afslutning af forløb på efterskoler - fra 18. maj

Zoologiske anlæg, hvor gæsterne transporterer sig i bil, kan være åbne - nærmere retningslinjer skal aftales. Se mere

- Vi har fjernet fem borde og har plads til lidt mere en det halve af, hvad vi normalt har. Det er selvfølgelig også den halve indtægt, men vi er nødt til at indpasse os, og det gør vi. Det skal vi ikke græde over, understreger han.

Sammen med resten af personalet skal han vænne sig til en ny hverdag, men det bekymrer ikke den garvede restauratør.

- Man skal hele tiden sætte sig for øje at bruge det, man har. Jeg har fantastiske omgivelser, fantastiske medarbejdere og en fantastisk have. Så jeg synes, der er masser af muligheder, smiler han.

Får det bedste ud af det

Der er stadig tomt i den gamle restaurant, men John Kofod går glad rundt mellem potter og pander.

- Jeg har jo ikke lavet mad her siden 11. marts, siger han og fortæller, at de normalt er 11 mand i køkkenet, men at de kommer til at være tre til fire i køkkenet ad gangen, når restauranten åbner igen.

Han tror, at både kunder og personaler vil tilpasse sig den nye virkelighed, de går imøde inden længe.

- Vi kom fra et fantastisk velfærdssamfund, hvor vi havde det hele med alligevel brokkede os. Nu er det hele vendt om, og det tror jeg, vi tilpasser os som mennesker. Så det skal nok gå, mener indehaveren.

Regeringen har stadig ikke meldt de endelige retningslinjer ud, men det tager John Kofod stille og roligt. Han er klar over, at der skal være afstand mellem bordene og mindre nærkontakt mellem personale og spisende gæster, samt at der kan komme tidsbegrænsning på.

- Jeg tænker ikke på, hvordan det var, jeg tænker på, hvordan vi får det bedste ud af den her situation. Selvfølgelig kommer jeg til at savne den øl lørdag aften, når vi alle var på arbejde. Men det skal nok gå, for nu skal vi bare i gang, siger han og smiler over den genåbning, der endelig er i sigte.