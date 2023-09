Efter OB's 0-3 nederlag til Silkeborg IF i gårsdagens Superligakamp, ser det kritisk ud for den fynske fodboldklub, som endnu ikke har vundet en eneste hjemmebanekamp i denne sæson af superligaen.

Det er ikke gået storsponsoren Frederik Barfoeds næse forbi. Det ytrer han på det sociale medie X, hvor han blandt andet skriver "OB har indtil videre været en sportslig skandale i endnu en sæsonstart…".

Han retter i sine opslag på mediet især kritik mod klubbens træner Andreas Alm og klubbens sportslige ledelse. "Alm forlænget sin kontrakt?" og "indkøb i øst og vest og et hold der ikke kender gameplanen" lyder kritikken blandt andet.

"Jeg tror alle i klubben og os fans vil det bedste for OB og Odense, men selvopfattelsen i OB som top 6 klub er meget svær at forstå….specielt set i lyset af 2 sidste sæsonstarter, der har været katastrofale….." skriver han i et andet opslag.

Frederik Barfoed er direktør i Barfoed Group. Virksomheden har en hel tribune opkaldt efter den, og dermed er der altså tale om en af de helt store sponsorer der retter uhørt kritik af holdet.

OB er i øjeblikket på en niendeplads i superligaen, med blot to sejre denne sæson. Begge på udebane.

Frederik Barfoed skriver i en mail til TV 2 Fyn:

"Jeg kan supplerende sige, at jeg er OB'er helt ind i hjertet, og det er trist at opleve at på trods af byens store positive opbakning til klubben, så sidder mange med en fornemmelse af at udviklingen står stille, mens mange af de andre klubber udvikler sig betydeligt – det er meget trist for klubben og byen! Jeg ønsker fortsat at bakke op om klubben, og jeg håber inderligt at resultaterne snart begynder at komme med de store kræfter der bliver lagt i klubben."