Storsponsor i OB efter nyt lavpunkt: Hele byen lider

Så skete det igen.

Mandag aften tabte OB for fjerde superligakamp i træk, da Lyngby tog fra Odense med en 2-1-sejr. Det skete for øjnene af hele 7.630 tilskuere på Odense Stadion, og det skete også for øjnene af en række storsponsorer på VIP-pladserne.

Her dagen derpå – og med visheden om, at OB ligger og roder rundt på en tiendeplads med otte point for ti kampe – er det sparsomt, hvad netop storsponsorerne har af holdninger til klubbens situation. TV 2 Fyn har ringet til 30 af dem, og tre har ønsket at svare på spørgsmål.

Hårdt angreb

For to uger siden, da et hidtidige lavpunkt var nået med nederlaget til Silkeborg på 3-0, kom direktør i Barfoed Group og storsponsor i OB, Frederik Barfoed, med et hårdt angreb på træner Andreas Alm og klubbens sportslige ledelse.

- Alm forlænget sin kontrakt? Man forstår ikke, hvad der sker. OB har indtil videre været en sportslig skandale i en endnu en sæsonstart ... Indkøb i øst og vest og et hold, der ikke kender game-planen, skrev han på det sociale medie X.

Efterfølgende skrev han til TV 2 Fyn, at:

-Jeg ønsker fortsat at bakke op om klubben, og jeg håber inderligt, at resultaterne snart begynder at komme med de store kræfter, der bliver lagt i klubben.

Hele byen lider

Frederik Barfoed er en af 30 storsponsorer, som efter nederlaget til Lyngby, vil kommentere på OB’s situation. I en kort mail skriver han:

- Det er trist og hele byen lider i denne tid, men vi bakker fortsat op omkring klubben og byen.

En anden virksomhed, som sponsorerer OB, er Blue Water Shipping. Firmaets Odense-chef, Daniel Mortensen, siger – også kortfattet:

- Vi har været sponsorer i OB i mange år, og det er dermed i med og modgang. Vi kunne selvfølgelig godt ønske os, at resultaterne var bedre på banen lige pt, og vi er sikre på at resultaterne nok skal komme igen, siger Daniel Mortensen.

Fynske Bank er også sponsor i OB, og her lyder det fra erhvervscenterdirektør Michael Sabro-Lippert:

- Vi er sponsor i medgang og modgang, og vi er glade for at være en del af det stærke erhvervsnetværk i Odense.

OB’s næste kamp er på søndag mod ligaens nummer tre, FC Nordsjælland.