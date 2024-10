Storstilede cykelstier er røget i vasken: Der mangler otte, kun én er måske på vej

- Når vi i Danmark bruger så mange penge på at bygge vej til biler, hvorfor er det så en så lille del, der bliver udlagt til cykelstier? Christiansborg har i forvejen en cykelstipulje, hvor de vil finansiere omkring 40 procent af landets cykelstiprojekter. Derfor ville det være en befrielse, hvis de hjalp os noget mere.

Kunne I ikke bare prioritere anderledes og få cykelstierne højere op på prioriteringslisten?

- Sidste år havde vi 25 millioner kroner til at lave grøn mobilitetsplan for, og skulle vi have brugt de penge på at lave en supercykelsti til mange millioner kroner til Bellinge, ville vi have udhulet budgettet. Så vi har fået så meget cyklisme ud af de penge, vi har.