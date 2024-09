Stort millionbeløb til nyt erhvervsområde: - Er altafgørende

Novo Nordisk har med deres indtog i Odense slugt en stor del af kommunens erhvervsområde. Derfor er der brug for plads.

Plads til nye virksomheder, der også gerne vil have et bid af Fyns største by.

Christoffer Lilleholt vil løse den problemstilling ved at bruge 100 millioner kroner på at udvikle et nyt erhvervsområde. Pengene findes i et tilskud på 135 millioner kroner fra staten.

Erhvervsområdet skal ligge i Odense Vest, og det er mildest talt nødvendigt for væksten i Odense. Sådan lyder det fra den ene af de to rådmænd.

Sagen er bare den, at udviklingen af et nyt område til virksomheder ikke kommer uden konsekvenser. Og der er allerede landsbyboere, der melder ind med bekymringer.

Det kan du læse mere om her: