Stort p-anlæg solgt til mere end ventet - men prisen for parkering stiger

- Det planlagte salg er et vigtigt led i vores ambition om at give Odense en helt ny bydel omkring Thomas B. Thriges Gade. Snart bliver den sidste sten lagt til et centrum, der er bundet sammen igen og inviterer til liv og fællesskaber. Her er gode parkeringsmuligheder en nødvendighed, så man netop kan komme tæt på alt det, Odense har at byde på - og det er borgerne sikret med den aftale, der er indgået, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i meddelelsen.



Anlægget har indtil videre været ejet af kommunen, som dermed også har fastsat priserne for parkering. Efter salget bliver det op til køberen, som har valgt at sætte prisen op.



Ingen gratis parkering

Før kunne man parkere for 15 kroner i timen mellem 8.00-20.00 og gratis resten af tiden samt søndag og helligdage.

Men fra overtagelsen hedder de nye priser nu 16 kroner i timen hele døgnet - dog maksimalt 160 kroner.

Og selvom det dermed bliver dyrere for brugeren, kan salget komme de lokale til gode. Prisen på 365 millioner ligger nemlig 65 millioner over, hvad kommunen forventede at få. Og det betyder, at der nu bliver penge til nogle af de ting, som man ellers har udskudt under den store ombygning.