Straf til Vollsmose-klub skærpes - så hård er den nu

Straffen mod fodboldholdet FIUK, som er hjemmehørende i Vollsmose, skærpes.

Det skriver DBU Fyn i en pressemeddelelse.

FIUK var blevet sanktioneret efter en serie 2-kamp i august, der blev afbrudt før tid grundet trusler og vold. Efterfølgende nægtede flere klubber at spille mod Vollsmose-holdet.

Den skærpede straf betyder, at DBU Fyns appeludvalg har besluttet, at klubben frakendes ni point i serie 2, hvor den hidtil lå nummer et uden at spille kampe. FIUK får desuden oprykningsforbud til serie 1-kvalifikation.

Efter kampen fik én FIUK-spiller ni måneders karantæne. Det er nu skærpet til 12 måneder. En anden FIUK-spiller fik fire spilledages karantæne, og denne straf stadfæstes.

Endeligt har man valgt at hæve bøden til klubben fra 2.000 til 4.000 kroner.