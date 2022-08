Straffespark i tillægstiden sikrer OB sejren i Silkeborg

For anden runde i streg fik OB en sejr, da det søndag blev til 2-1 mod Silkeborg IF på Jysk Park i Superligaen.

Sejrsmålet blev scoret af den indskiftede offensivprofil Mads Frøkjær, der stensikkert satte bolden ind fra 11-meter pletten i kampens tillægstid.

I første halvleg var det ikke til at se, at der var tale om en kamp mellem et tophold og et bundhold, hvor begge mandskaber fik scoret et mål hver.

Holdene skiftede til at have momentum, og selv om Silkeborg havde de længste og bedste perioder med bolden, bed OB fra sig med fine offensive sekvenser.

I anden halvleg var Silkeborg klart bedst, men fynboerne stod godt defensivt og endte til sidst med at tage alle tre point.

Over nedrykningsstregen

Resultatet sender OB på syv point efter syv runder, og holdet er derfor ikke længere under nedrykningsstregen.

Efter en livlig start, hvor ingen af holdene for alvor fik taget initiativet i kampen, kom Silkeborg foran 1-0 i det 22. minut.

Flotte kombinationer endte på kanten af feltet, hvorfra kantspilleren Sebastian Jørgensen skød bolden forbi OB-keeper Martin Hansen, der på bedre dage havde reddet den.

Kort før pausen kom gæsterne tilbage på sporet, da angriberen Bashkim Kadrii afsluttede et dybdeløb med en udligning til 1-1.

I anden halvleg skruede Silkeborg bissen på og havde det meste momentum.

Mod slutningen af kampen kæmpede værterne mest for en scoring, men det blev i stedet OB, der løb med sejren, da Mads Frøkjær scorede på straffespark i tillægstiden.