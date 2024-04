Straffet for at dele 56 sekunder lang sexvideo med ven

Det skete i december 2021, hvor manden valgte at videresende den 56-sekunder lange video fra chatgruppen til kammeraten. Det kom han hurtigt til at fortryde.

- Som jeg husker det, gik der kun et øjeblik, før jeg var udelukket fra Facebook. Videoen kom heller aldrig frem til min ven. Jeg tror, det er et filter i Facebook, som har opdaget det og blokeret alt, forklarede den 24-årige i retten.

Og den forklaring fik anklagemyndigheden til at ændre anklagen mod ham til, at han blot havde gjort et forsøg på at dele videoen, hvilket den 24-årige blankt erkendte.

Fængselsstraf

Anklageren spurgte manden, om han ikke vidste, at personerne i videoen var mindreårige, da den blev optaget.

- Altså, tænker jeg mig om, så kunne jeg jo godt regne ud, at de var jævnaldrende med mig, da jeg gik på efterskole. Men det var ikke noget, jeg som sådan tænkte over, svarede han.

Siden den dag er der løbet meget vand gennem åen for den 24-årige, og han forklarede i løbet af den blot 17 minutter lange retssag, at han i dag er ved at afslutte en videregående uddannelse.

Derfor ville han også meget gerne have afsluttet den her sag nu.

Det forstod dommeren godt, og gik direkte til domsafsigelsen, efter anklageren havde argumenteret for 14 til 20 dages betinget fængsel, og forsvareren forlangte det blot blev til ti dage.

Dommen blev ti dages betinget fængsel, som ikke skal afsones, hvis den 24-årige holder sig på dydens sti det næste år.

Der blev i dommen særligt lagt vægt på, at manden var meget ung, da han forsøgte at dele materialet, og at han ikke lykkedes med forsøget.

Intet overblik

I 2018 blev over 1.000 personer sigtet i sagen, og året efter kom yderligere 148 sigtelser til.

Siden da er flere blevet sigtet, men efter Rigspolitiets omstrukturering har Rigspolitiet ikke længere overblik over hvor mange sigtelser der har direkte tilknytning til Umbrella-sagen. Det har Anklagemyndigheden heller ikke, oplyser de to myndigheders presseafdelinger til TV 2 Fyn.