Straksdømt: Et års fængsel for besiddelse og salg af 25.000 piller

En 34-årig mand fra Odense er onsdag blevet straksdømt til et års fængsel i en sag om Rivotril-piller.

Manden blev dømt for at være i besiddelse af cirka 25.000 såkaldte rivotril-piller, der sædvanligvis bruges som middel mod epilepsi. En af bivirkningerne kan dog være afhængighed, ifølge minmedicin.dk

Rivotrilpiller Rivotrilpiller tilhører en gruppe medicin, der kaldes Benzodiazepiner. Benzodiazepiner virker angstdæmpende, beroligende, søvnfremkaldende, muskelafslappende og krampeforebyggende. Benzodiazepiner forstærker virkningen af alkohol, heroin og andre sløvende stoffer, der hæmmer centralnervesystemet. En forgiftning kan derfor ende med død pga. åndedrætsstop, hvis uheldet er ude. Derfor er brug af benzodiazepiner som rusmiddel særdeles farligt. Kørsel under påvirkning af benzodiazepiner er strafbart på samme måde, som spritkørsel. Kilde: Altomstoffer.dk og minmedicin.dk Se mere

Anklager Maria Tripsen oplyser til TV 2/Fyn, at manden blev anholdt under en ransagning i eget hjem sent tirsdag aften, hvor man, udover fundet af Rivotrilpiller, også fandt penge, der formodes at være fra salg af pillerne.

- Han er dømt for også at skulle have indført piller til Danmark. Til grundlovsforhøret har han så erkendt sig skyldig, og fordi han gjorde det, fik han en straksdom i et år, forklarer anklageren.

Selvom anklager Maria Tripsen ikke kender det præcise tal for antallet af straksdomme, fortæller hun, at det ikke er usædvanligt at der falder straksdomme i sager om narkotika, hvor der har været foretaget en ransagning.