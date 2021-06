Strejke: 905 patienter har fået aflyst aftaler på OUH

Sygehus Lillebælt, der også har en afdeling i Middelfart, har 573 udskudte aftaler med patienter. Hvor mange af de 573 udskudte aftaler, der hører til afdelingen i Middelfart, fremgår ikke af tallene fra Region Syddanmark.

Men rygkirurgisk og rygmedicinsk ambulatorium, som ligger i Middelfart, var på forhånd udpeget til at være en af de afdelinger, der skulle strejke.

Regionen oplyser også til TV 2 Fyn, at antallet af aflyste aftaler kun dækker over antallet af patienter. En patient kan godt have flere aftaler med hospitalet, som er aflyst, men det er der altså taget højde for i tallene.

TV2 Fyn har fået svar fra fire afdelinger på OUH om, hvordan strejken har ramt dem og hvor mange operationer, der udskydes.