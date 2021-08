Strejke: Her rammes psykiatrien på Fyn

Den næste tid slutter yderligere 800 sygeplejersker sig til strejken. Fra 21. september vil i alt omkring 6.700 altså strejke - eller hver ottende.

Ikke en nem beslutning

Sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, fortæller, at det ikke har været en nem beslutning at varsle strejken for psykiatrien.

- Det er desværre umuligt for sygeplejerskerne at strejke, uden at det giver gener og utryghed for patienter og borgere.

- Her har vi så en gruppe af borgere, som er særligt sårbare, og derfor håber jeg også meget, at vi undgår at nå derhen, siger hun i meddelelsen.

Sygeplejerskerne og arbejdsgiverne i kommuner og regioner har mødtes under konflikten.

I sidste uge slog begge parter fast, at der aktuelt ikke er udsigt til, at en løsning bliver fundet ved forhandlingsbordet.

Kan ende med indgriben fra regeringen

Grete Christensen skrev fredag i et brev til statsminister Mette Frederiksen (S), at der er brug for hjælp udefra for at løse konflikten.