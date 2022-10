Strengere straffe og nyt fængsel: Sådan vil regeringen komme banderne til livs

Et splinternyt fængsel med 400 indsatte og strengere straffe til kriminelle i bandemiljøet.

Det er dele af opskriften i Socialdemokratiets nye tryghedsudspil, som de kalder for Tryghed for alle.

Udspillet skal blandt andet sikre, at grebet strammes om de fynske bandemiljøer, der skaber utryghed for borgerne i flere boligområder i Odense.



For de kriminelle bander har fået alt for frie tøjler, mener Socialdemokratiet.



Farvel til utryghed

TV 2 Fyn har tidligere fortalt om, hvordan odenseanske bander i længere tid har skabt utryghed for Blangstedgårds beboere. Bandernes tilstedeværelse har blandt andet resulteret i vanvidskørsel, trusler og åbenlyst salg af narkotika i området.



Derfor tog transport- og ligestillingsminister Trine Bramsen (S) og justitsminister Mattias Tesfaye (S) tirsdag forbi Blangstedgård i det sydøstlige Odense.

- Jeg synes, det siger en del, når man kan finde skønne områder som Blangstedgård, hvor borgere giver udtryk for, at de er utrygge. Folk tør jo ikke stå frem og tale om banderne, siger Trine Bramsen.

Den utryghed skal blandt andet bekæmpes med hårdere straffe til de kriminelle bander.

- Her og nu handler det om, at vi giver politiet de rigtige redskaber til at håndtere de her udfordringer. Det er det, vi foreslår med vores nye udspil, siger Trine Bramsen.

Kritikken fra beboerne går på, at banderne bare flytter sig hen i et andet område, når politiet får opsnuset deres tilholdssted. Så kan man overhovedet helt fjerne banderne, som I snakker om her?

- Der findes ikke et fingerknips, vi kan gøre det her med. Men vi skal lukke hullerne, der hvor banderne bliver ved med at udnytte dem. Det er helt afgørende, siger Trine Bramsen.

Socialdemokratiet foreslår blandt andet også, at straffen for truende og intimiderende adfærd skal forhøjes markant, og at straffen for gentagen utryghedsskabende kriminalitet skal fordobles.

Et stærkere fængselsvæsen

Tiltag der allesammen sætter yderligere pres på et i forvejen hårdt presset fængselsvæsen.



Fængslerne er fyldte, personalet er underbemandede, og de kan ikke tiltrække nye fængselsbetjente.

Samtidig stiger antallet af indsatte, og fængsler som fynske Nyborg Statsfængsel har ikke længere plads til flere kriminelle.

Derfor foreslår Socialdemokratiet, at man bygger et splinternyt fængsel.

- Det er helt tydeligt, at der er 100 procent booket i Nyborg Statsfængsel, og det nytter jo ikke noget, at man går ind for skærpede straffe, hvis man ikke samtidig vil afsætte økonomi til at bygge nye fængsler. Derfor vil vi gerne prioritere 2,5 milliarder kroner til blandt andet at bygge et splinternyt fængsel med plads til 400 indsatte, siger justitsminister, Mattias Tesfaye.

Problemet med manglende pladser til de indsatte og den massive mangel på fængselsvagter har været kendt i længere tid.

Løsningsforslagene har også været mange. Regeringen satte i december 2021 fire milliarder af til nye intiativer i kriminalforsorgen, der skulle løse personalemanglen.

Men et lille år senere er problemet stadig ikke løst.

Ved Nyborgs Statsfængsel er der flere eksempler på, hvordan arbejdsmiljøet ikke er til at leve med. Kan de nuværende og kommende fængselsbetjente forvente, at I vil give dem lønstigninger og bedre arbejdsforhold denne gang?

- Vi er i rigtig god dialog med fængselsbetjentene, og det er klart, at vi skal lytte rigtig godt til den dialog, de kommer med. Så dem lytter vi selvfølgelig til, siger Trine Bramsen.

Så kommer nogle af pengene til at blive allokeret til bedre forhold for fængselsbetjentene?

- Vi vil gerne kigge på rekrutteringen til den offentlige sektor blandt andet ved at se på løn. Det skal gå til nogle af de stillinger, hvor vi har problemer med at rekruttere. Og der er fængselsbetjente blandt dem, der slår ud i den deprimerende ende. Så lønnen er helt sikkert noget, vi skal kigge på, siger Mattias Tesfaye (S).

Nyborg Statsfængsel er dårligere bemandet end fængslerne i Bulgarien, og de ikke har personale til at drive kriminalforsogens institutioner.

Det fortalte formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, i 2021 til TV 2 Fyn.

Udspillet kommer til at koste staten 2,5 milliarder kroner, og bliver realiseret i 2030, hvis det står til regeringspartiet.