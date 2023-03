Strømafbrydelse gav problemer for letbanen - men flere udfordringer truer

Strøm, information, højttalere. Letbanen bøvler lidt med flere forskellige ting for tiden.

Odense Letbane oplevede en såkaldt uvarslet strømafbrydelse mellem klokken 01.48 og 02.28 natten til tirsdag.

Det var den afbrydelse, der var skyld i, at togtrafikken blev forsinket, og alle letbanetog holdt stille tirsdag morgen.



- Vi oplever desværre, at der er et strømsvigt i den sydlige del af Odense, som gør, at strømmen går på hele vores driftcenters område, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.

Men selvom strømmen gik tidligt på natten, var togdriften først normal igen i løbet af tirsdag formiddag.

Hvordan kan det være, at det tager så lang tid, før I er oppe i normal drift igen?

- Der er først en fejlsøgning for at finde ud af, hvor fejlen ligger henne, hvordan den er opstået, og så er der nogle procedurer, der skal overholdes, for at kunne få strømmen tilbage igen, siger Dan Ravn og fortsætter:

- Og da man så har fundet løsningen, tager det lidt tid, før vi har alle togene ude at køre igen. De skal allesammen køre her fra den sydlige del af Odense og så igennem hele byen for at komme til Tarup.

Udfordringer med kommunikationen



Det var ikke kun togdriften, der haltede tirsdag morgen. Også informationen om, at der var forsinkelser og tog, der ikke kørte, nåede ikke ud til brugerne af letbanen.

På Odense Letbanens hjemmeside stod der, at der var normal drift.

Hvad har problemet været?

- Vi har desværre haft nogle tekniske udfordringer på vores hjemmeside, men vi sikrede, at der var information gennem medierne og selvfølgelig også på Rejseplanen, hvor der var information. Og så har vi også jævnligt lavet udkald på stationerne, forklarer Dan Ravn.

- Vi arbejder løbende med flere tiltag, som gør, at vi skal forbedre kommunikationen til vores kunder fremadrettet. Vi vil selvfølgelig altid gerne være bedre og gøre det bedre, når vi står i sådan nogle uheldige situationer, som vi gør i dag (tirsdag, red.).

Udfordringer med stationernes højttalere

Selvom Odense Letbane forsøgte at informere de passagerer, der stod på perronerne og ventede på tog, var det ikke alle, der opfangede informationerne via højttaleerne.

TV 2 Fyn talte tirsdag med flere passagerer, der havde svært ved at høre letbanens meddelelser om forsinkelserne gennem stationernes højttalersystem.

Hvad er det for nogle udfordringer, I har, for at få det system til at virke?

- Der har været nogle tekniske udfordringer med vores systemleverandører for at få højttalersystemerne til at virke bedre. Det er blevet forbedret, men der er selvfølgelig mulighed for at gøre det endnu bedre, siger Dan Ravn.

Har I en tidshorisont på, hvornår I måske kan opnå en mere optimal kommunikation til jeres passagerer?

- Vi regner med løbende forbedringer, og det er i hvert fald det, vi vil gøre. Så hvornår den optimale situation vil være der er svært at sige, men vi forbedrer løbende og så hurtigt som muligt, siger Dan Ravn.

