Studenterfejring endte med peberspray i øjnene og dom: Konfettirør udløste tumult på gymnasium

Et medbragt konfettirør og modvillighed til at efterkomme rektors anvisninger koster nu en 23-årig mand en bøde på 1.200 kroner.

Den 23-årige mand skulle i sommeren 2023 tage imod en ven, som blev uddannet student fra Skt Knuds Gymnasium. Til lejligheden havde han medbragt et konfettirør, som han var udmærket klar over, at han ikke måtte affyre indendørs.

Derfor blev han også udenfor gymnasiebygningen med konfettirøret, men da andre personer begyndte at fyre fyrværkeri af i nærheden af gymnasiet, valgte han alligevel at gå indenfor med sit konfettirør, for ikke at blive sat i forbindelse med fyrværkeriaffyringen.

Men det viste sig at være en dårlig idé. Indenfor mødte han nemlig personale, der ikke ønskede det medbragte konfettirør indenfor dørene på gymnasiet, og rektoren blev tilkaldt.

Han bortviste den 23-årige fra gymnasiets bygning, men den bortvisning ville den 23-årige ikke imødekomme ved at gå, erkendte han tirsdag ved Retten i Odense.

Derfor tilkaldte gymnasiet en patrulje fra Fyns Politi, som også bad ham forlade området.

Heller ikke den opfordring havde gennemslagskraft, og derfor tog en af betjentene fat i den 23-åriges arm, for at følge ham ud af gymnasiet.

Han mærkede hurtigt politibetjentens styrke, og fulgte i første omgang med, forklarede han ifølge et domsudskrift fra retten.

Peberspray og øjenskyl

Problemerne med gæsten var dog langt fra overstået.

Han satte sig igen til modværge kort efter, og endte i klammeri med betjenten, fremgår det af rettens dokumenter.

For at få kontrol over situationen, benyttede betjenten sin peberspray til at passivisere den 23-årige.

Flere optog optrinnet på deres mobiltelefoner, og disse optagelser indgik ifølge domsudskriftet i retssagen.

Da politiet havde fået kontrol over manden, fik han hjælp til at skylle sine øjne, men måtte ved tirsdagens retssag tage konsekvensen i form af en bøde på 1.200 kroner eller alternativt seks dages fængsel.