Studerende bygger droner: - Der er mange spændende muligheder

Bip-bip-bip.

Der går kun få sekunder, fra dronen bliver placeret på det glatte betongulv, til den har indfundet sig i den øverste del hallen og tilskuernes øjne.

Blandt de godt 20 tilskuere er Julie Hedegaard, der er elev i 3. U på Sankt Knuds Gymnasium.

- Jeg kan godt lide kodning, og hvordan det hænger sammen med eksempelvis droner, siger hun.

Sammen med en række gymnasieelever fra tre forskellige odenseanske gymnasier er hun onsdag til dronedag ved SDU's dronecenter i H. C. Andersen Airport i Odense. Her skal eleverne bliver klogere på droner og til sidst bygge dem selv.

- Jeg synes, droner giver rigtig mange muligheder. Man kan for eksempel løse opgaver uden at være udsat for fare, mener Julie Hedegaard.

Til dagens arrangement demonstrerede en drone, hvordan den kunne gribe fat i en højspændingsledning, alt imens drøneføreren stod på sikker afstand.

En dag for de særligt interesserede

Julie Hedegaard var ikke den eneste elev fra Sankt Knuds Gymnasium, der havde fundet vej til dronedemonstrationen.

- Det lød spændende, og så kan jeg kan godt lide elektronik og mekanik, lyder det fra Kristian Kirch, der er elev i 3. U.

Ifølge Kristian Kirch kan droner skåne kroppen for de hårde fysiske opgaver.

- Den kan spare en for en masse belastning under arbejdet. Det vil i hvert fald hjælpe på det sundhedsmæssige plan, siger gymansieeleven.

Blandt arrangørerne var Morten Bjørnskov Nielsen, der er lektor på Tornbjerg Gymnasium

- Det er en måde at inddrage ny og spændende teknologi. Vi kan gøre noget af det stof, vi arbejder med mere spændende og give en perspektivering.

- Vi har samlet de særligt interesserede til en dag, hvor de kan prøve at se, hvordan forskningen og udviklingen foregår, siger lektoren.

Kunne du tænke dig at arbejde videre med droner?

- Nej, det er ikke lige det, jeg selv har planer om, men det er spændende at høre om, siger Julie Hedegaard.

- Måske – så langt er jeg ikke noget endnu, siger Kristian Kirch.

Senere på dagen skal eleverne testflyve de droner, de selv har bygget.