Studerende kalder Holocaust-plakater på SDU "over alle grænser"

Hun slår over for TV 2 Fyn fast, at ytringsfriheden trumfer, og at enhver har ret og lov til at udtrykke sympati for den sag, man brænder for.

- Problemet opstår for mig, når ytringerne ikke længere bygger på fakta, men følelser. Der er folk på begge sider, der er døde. Det her med, at man skal finde en skurk, er et problem. Der er ikke nogen, der er helte eller skurke i denne her konflikt. Den er ulykkelig på begge sider, siger hun og uddyber om billederne og teksterne på sedlerne:

- Det er ikke så meget billedet, der provokerer mig. Det er mere, hvad man sammenligner det med. At sammenligne det (Israels operationer i Gaza, red.) med jødeforfølgelse, er over alle grænser, lyder det fra Laura Guldager.

SDU har sendt mail om ytringsfrihed til elever

Hun så derfor gerne, at SDU opfordrer til, at man tænker over, hvad man hænger op.

- Jeg synes, debatten er blevet unuanceret. Det er tæt på ubehageligt, at man sammenligner det med noget så grusomt som Holocaust.

