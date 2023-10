Studerende på SDU: - Det er vigtigt, man kan sige, hvad man mener

En video optaget torsdag på SDU, der viser to personer, der kommer op at toppes om retten til at sætte flag op, har dagen efter været omdrejningspunktet for masser af reaktioner. Også reaktioner fra de studerende på universitetet.

- Det er en voldsom reaktion i og med, at hun egentlig bare hænger et flag op på en opslagstavle, hun selv har råderet over. Også at han reagerer så voldsomt og anklager hende for vold, siger Sidse Korsgaard Steiness, der er jurastuderende på SDU.

Også jurastuderende Maria Lucia Boye Mogensen holder fast i vigtigheden af at kunne sige sin mening:

- Man kan klart se, at han har nogle stærke holdninger imod, at hun hænger flaget op, men det er jo deres opslagstavle, derved har de ytringsfrihed på den tavle, siger hun.



Men kan man ikke argumentere for, at der med konflikten, der udspiller sig lige nu, er stærke følelser på spild?

- Jo, selvfølgelig kan man det. Det er klart, at der udspringer mange reaktioner, men jeg synes altså, at det er voldsomt, siger Sidse Korsgaard Steiness.

Også Daria Poliakova, der er forsker på Center for Kvantematematik på SDU, mener, at der skal være plads til de israelske flag.



- Jeg støtter ytringsfriheden, og i denne konflikt er min sympati ved de Konservative Studerende på SDU, fordi, som man kan se, så er der mange palæstinensiske flag på væggene, og det her israelske flag (på opslagstavlen bag hende, red.) er det eneste israelske flag, jeg har set på væggene.

Forstår du, at man, hvis man har palæstinensiske relationer eller familie, er følelsesmæssigt påvirket af situationen lige nu?

- Ja, og jeg synes, at det ligeledes kan vendes om, for der er også mennesker, der er påvirket af konflikten, som har israelske rødder. Det giver ikke nogen retten til at håne medstuderende eller fjerne flagene.

Hos Venskabsforeningen Danmark-Palæstina i Odense har formanden tidligere på dagen sagt:

- Det er fuldstændigt vildt, at nogen gider bruge tid på at intimidere andres ret til at ytre sig. Man skal ikke nægte andres ret til at ytre sig - heller ikke om den forfærdelige situation, som begge parter mener, der er tale om, sagde Fathi El Abed.