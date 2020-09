Studieopgave endte ulovligt: Kostede 12.500 kroner

En ung mand kastede sig ud i et lidt anderledes og alternativt iværksætter-eventyr. Desværre ét der ikke helt var i overensstemmelse med loven, og det har nu kostet ham en dom i Retten i Odense.

På andet semester af sin uddannelse skulle den studerende starte en forretning i forbindelse med studiet. Her lavede han et online-marked med forskellige testkit til kønssygdomme.

Disse testkit ville han sælge i eget navn, så han designede selv og bestilte emballagen i Kina, fremgår det af anklageskriftet.

Han fik igennem alibaba.com forbindelse til producenter af blandt andet HIV-, gonoré- og klamydia-testkit. Og da coronavirussen begyndte, købte han også covid-19-testkit hjem.

- Problemet var, at han havde en god idé. Han var bare ikke sat ind i, om den kunne føres ud i livet. Den slags kræver kontrol og tilladelser. Man kan ikke bare rekvirere medicinsk udstyr fra Kina, producere emballage i eget navn og sælge det. Det var det, han havde gjort. Der var ingen dokumentation for, at testen virkede eller noget som helst, forklarer Kirsten Flummer, der er anklager ved Fyns Politi.

Virksomheden var derfor tiltalt for at have overtrådt lægemiddellovgivningen og bekendtgørelsen for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, som er test foretaget af for eksempel blod og væv.

Alle mandens varer er beslaglagt, og virksomheden modtog en bøde på 12.500 kroner.

Online i under en time

Af anklageskriftet fremgår det, at virksomheden kun var aktiv i en halv til en hel time, inden Lægemiddelstyrelsen kontaktede ham.

- Jeg tror, at han er et ungt og naivt menneske, der ville gøre en god gerning, og det gik så helt galt, siger Kirsten Flummer.

Lægemiddelstyrelsen forklarede ham om reglerne og påbød ham at lukke hjemmesiden med det samme, hvilket han gjorde.

Større bøde var på tale

Virksomheden endte med en bøde på 12.500 kroner, men ifølge Kirsten Flummer kunne bøden have været noget større.

- Oplægget til bøden var det dobbelte. Retten forbarmede sig over ham og halverede den, og så har han mistet sit varelager, siger hun.

I anklageskriftet fremgår det, at mandens varelager i alt bestod af 4.200 testkit. Alle testkit har han ifølge Kirsten Flummer købt på det frie marked i Kina.

Mandens varelager 500 stk. testkit for Herpes 2 samt 210 stk. emballage hertil

500 stk. HIV 1 og 2 samt 515 stk. emballage hertil

500 stk. testkit for Syfilis og 518 stk. emballage hertil

500 stk. testkit for Hepatitis B samt 520 stk. emballage hertil

500 stk. testkit for Gonoré samt 522 stk. emballage hertil

1000 stk. testkit for Klamydia samt 1124 stk. emballage hertil

200 stk. testkit for Covid 19 samt 500 stk. emballage hertil

500 stk. testkit for Hepatitis C samt 517 stk emballage hertil Se mere

- Det vil jeg tro, at enhver kan gøre. Hvis man så vil udbyde det til andre, volder det store problemer, siger hun.

Ifølge anklageskriftet anslår manden, at han har købt de enkelte testkit for mellem 65 og 75 kroner. De ville på hans hjemmeside have kostet 300 kroner.

