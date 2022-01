Styrelse ser lille risiko for sundhedsskader i ny PFOS-sag

PFOS-indholdet i oksekødet fra Odense er dog omkring 100 gange mindre end i sagen fra Korsør. Det er imidlertid stadig i så store mængder, at Fødevarestyrelsen vurderer, at kødet ikke bør spises.

Det skrev mediet Ingeniøren tidligere onsdag.

En hundrededel

PFOS er et fluorstof, der kan påvirke leveren, immunsystemet og regnes for at være kræftfremkaldende. Stoffet er næsten umuligt at opløse, når først det er i kroppen.

Ifølge Henrik Nielsen er der stor forskel på Korsør-sagen og den seneste sag fra Odense.

- Vi er nede på et indhold i kødet på 1,7 til 2,4 mikrogram per kilo. I Korsør-sagen var vi oppe på indhold på flere hundreder af mikrogram per kilo. Så det er en væsentlig forskel.

- Det betyder, at de under alle omstændigheder kun har fået relativt små mængder, og at det er antageligt er så små mængder, at man ikke vil opdage det på sin sundhed, siger Henrik Nielsen.