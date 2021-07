Succes eller fiasko: Borgerlige partier vil have undersøgt jobprojekt

Da projektet Byg til Vækst blev søsat for godt otte år siden, var det planen, at det skulle bringe langtidsledige på Fyn i job på nogle af de mange, store byggeprojekter, der var på vej.

Supersygehus, letbane og omdannelse af bymidten kunne skimtes i den meget nære horisont, og derfor var ambitionerne også store.

Nu, hvor letbanen er begyndt at køre testkørsler, og bymidten igen er åbnet, er status, at 380 personer er kommet i beskæftigelse via projektet.

Ikke godt nok

Men er det så en succes, eller er det en fiasko?



Det er der delte meninger om blandt politikerne i byrådet i Odense. For de to borgerlige partier Venstre og Konservative, er der er ikke tvivl.

De mener ikke, at de 2,3 millioner kroner, som de ti fynske kommuner tilsammen betaler til projektet årligt, har givet valuta for pengene.

- Det er bare ikke godt nok, i forhold til de mange millioner kroner, der er brugt, så mange skattekroner, der er brugt på det her. Og derfor siger vi - derfor siger jeg - at det har været en fiasko, siger Claus Houden, der er gruppeformand for Venstre i Odense.