Succes i OB's akademi: - OB er inde i en god gænge

Det sidste har de ikke præsteret i flere år.

Heller ikke i denne sæson, hvor de lige nu ligger nummer otte - to point efter FC Midtjylland på syvendepladsen. En eftertragtet plads, fordi den kan give europæisk spilletid.

Men delmålet om brug af egne spillere, kan OB’s ledelse tjekke af.

Til fredag aftens kamp mod AaB på hjemmebane er truppen udtaget. Her er syv af spillerne med en fortid på øens hold og på OB’s akademi.

Det drejer sig blandt andre om forsvarsspiller Aske Adelgaard, den offensive spiller Charly Nouck og målmand Hans Christian Bernat. Derudover er Mads Frøkjær, som oprindeligt kommer fra Hvidovre IF, men har haft et par år i akademiet, også med.

Det lever op til ambitionen.

Fyn i toppen af dansk fodbold

Øens hold er OB's klubsamarbejde med mere end 100 fynske fodboldklubber. Her arbejder de med talentudvikling, der er med til at sikre fynsk fodbolds position i toppen af dansk fodbold.

En af spillerne i fredagens trup er den 19-årige kantspiller Jakob Breum, som startede med at spille fodbold i Ubberud IF som barn. Som teenager blev han en del af akademiet i OB, hvor udviklingen tog fart. I 2021 skrev han derfor under på sin første fuldtidskontrakt med OB.

Dermed er han et godt eksempel på en udvikling, som OB målrettet har arbejdet med i flere år.



- OB er inde i en god gænge med hensyn til ungdomsarbejdet, som i den grad var forsømt for år tilbage, hvor man stort set ikke brugte fynske spillere, siger Leif Rasmussen, sportsredaktør på Fyens Stiftstidende.

Jakob Breum er et godt eksempel på, at øens hold for OB er en god idé. Det er også en god idé for klubberne ude på Fyn, fordi de dels kan bryste sig af at være leveringsdygtig i talenter, men også ved et eventuelt salg kan glæde sig over at få del i salgssummen.

- I forhold til Øens Hold er det også en måde at få flere engageret i klubben, men uden de skal tage til Odense hver dag, siger Björn Wesström.

Serien 'En gang Odense altid Odense', som følger OB's arbejde med blandt andet talentudvikling, er produceret af TV 2 Fyn i samarbejde med Viaplay. Du kan se den på Viaplays tjenester og TV 2 Fyn Play - eller ved at klikke her.