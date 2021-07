Succesfuld åbning: Det Nye H.C. Andersen Hus formår at tiltrække gæster - trods aftentider

- Vi har observeret gennem de sidste 14 dage, at folk gerne vil på museum om aftenen, siger Merete Schultz.

Hvis man er en af dem, der ikke har noget imod at tage sent på museum og gerne vil besøge den nye odenseanske attraktion, skal man dog lige sørge for at booke tid.

Udsolgt til klokken 22

Det er den måde, museumsfolkene kan sørge for, at der ikke er for mange mennesker til stede samtidig, og man dermed risikerer at være årsag til et corona-smitteudbrud.

Heller ikke booking-kravet har dog taget livet af interessen for Det Nye H.C. Andersen Hus.

Publikumsdirektøren fortæller, at deres første helt udsolgte dag blev tirsdag, hvor alle billetter helt frem til klokken 22 om aftenen var udsolgt.