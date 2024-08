Succestræner fra Odense Håndbold lander stort job

Odense Håndbolds tidligere mestertræner Ulrik Kirkely har fået nyt job.

Han skal således frem over stå i spidsen for det danske M20-landshold, skriver DanskHåndbold på sin hjemmeside.

- Jeg har haft mange rigtig gode år i både dansk håndbold og ikke mindst i udlandet, hvor jeg har arbejdet i mange forskellige håndboldmiljøer. Jeg føler mig privilegeret over muligheden for at have trænet både kvinder og mænd og arbejdet i anderledes kulturer.

- Nu ser jeg utroligt meget frem til at komme retur til DanskHåndbold, arbejde med det mandlige U-landshold og bidrage til den kommende generation af talenter, siger Ulrik Kirkely.

I marts blev han og assistent Kristian Danielsen fyret som cheftræner for den ungarske storklub Györ efter mindre end et års ansættelse.

Han havde fået jobbet efter en meget succesfuld periode i Odense Håndbold, som han gjorde til mester i både 2021 og 2022.