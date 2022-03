Sundhedsministeren taler om skadestuer oversvømmet med fulde unge - det genkender de slet ikke på OUH

Men ifølge den ledende overlæge kommer der overordnet set ikke flere ind med alkoholforgiftning, og det ser ikke ud til at være et større problem end tidligere.

- Der er ingen tegn på, at det er ved at stikke af, fastslår Poul Henning Madsen.

Ikke værre tilfælde

De unge, der kommer ind på akutmodtagelsen kan ifølge Poul Henning Madsen enten være for fulde til, at deres venner vil tage ansvar for dem og kommer derfor ind for at sove rusen ud, eller kan være så berusede, at de skal lægges i koma for at blive holdt i live på hospitalet.

De slags patienter ser akutmodtagelsen dog meget sjældent.