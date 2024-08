Superligaen føles amputeret uden OB, mener ekspert

På TV 2 Fyn stiller vi os op i rækken af tusindevis af fans, der vil heppe OB tilbage i landets bedste række. For OB pynter ikke kun i Superligaen. Vi tør godt sige, at fodbold gør Fyn bedre. Derfor vil vi holde fokus på bolden, skrue op for vores dækning og gøre vores for, at OB spiller i landets bedste række i næste sæson.