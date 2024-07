Sur smiley og gigabøde: Direkte adgang fra toilet til køkken

Mesterslagteren på Faaborgvej i Odense SV har ved et kontrolbesøg fået sig en sur smiley og en anseelig bøde på hele 20.000 kroner

Det fremgår af Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Bødekronerne bunder i dårlig hygiejne.

I kontrolrapporten fremgår det nemlig, at "døren mellem produktionskøkken og forrum bliver holdt åben af en sko, så der er direkte adgang fra toilet og ud i produktionskøkken". Det forhold udgør 10.000 kroner.

Årsagen til de resterende 10.000 kroner skal findes i, at Mesterslagteren ikke har fulgt op på indskærpelserne fra forrige kontrolbesøg. Der blev blandt andet konstateret ansamlinger af skimmellignende partikler på ventilationsriste, hylder, gummilister og loft.

Det er ikke første gang, at Mesterslagteren har været i clinch med Fødevarestyrelsen.

Virksomheden har således fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg, hvilket giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug.

Det seneste kontrolbesøg blev foretaget 25. juni.