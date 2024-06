Sur smiley og kølig bøde - sushi-biks skal hoste op med 15.000

Det koster sushi-restauranten Atami i Kongensgade 15.000 kroner ikke at have styr på håndteringen af fødevarer, da Fødevarestyrelsen var forbi på kontrolbesøg 4. juni.

Her kunne kontrollanten konstatere, at både laks og tun, der skulle serveres til restaurantens gæster, blev opbevaret under for høj temperatur, selvom de stod i et kølerum. Det giver mulighed for uønsket og sundhedsskadelig bakterievækst.

Virksomheden er i kontrolrapporten citeret for, at de nu vil ændre proceduren og tage mindre mængder fisk ud ad gangen og bruge mere is omkring beholderne i køkkenet.