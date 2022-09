Sur smiley til populær sushi-restaurant: Skimmel og ulovlig fødevarehåndtering

Sort skimmel, varm fisk, produktrester af ældre dato og klistrede belægninger med støv og skidt i produktionskøkkenet.

Fødevarestyrelsen har været på besøg hos Hama Sushi i Odense, og ved besøget blev der konstateret ulovlig fødevarehåndtering og utilstrækkelig rengøring.

Udover snavs blev der også fundet fersk laks med en kernetemperatur langt over det tilladte, som ifølge Fødevarestyrelsen er en 100 procent overskridelse af lovgivningens krav til fersk fisk.

Virksomhedens fisk skulle senere anvendes til sushi – altså spiseklar fersk fisk - og opbevaringstemperaturen lå altså langt over lovgivningens krav til opbevaringstemperatur, skriver Fødevarestyrelsen i en mail til TV 2 Fyn.

Repræsentant for Hama Sushi, Ving Jing, er uforstående overfor anmærkningen om deres fødevarehåndtering og mener ikke, at de har håndteret fiskene forkert.



- Fiskene har været ude af køleskabet i 15 minutter, hvor de er blevet forberedt til at komme i sushi, forklarer Ving Jing.

Han mener derfor, at den varme temperatur skyldes, at fisken har været ude af køleskabet og er blevet skåret til.

Fødevarestyrelsen fastholder dog anmærkningen og understreger, at fisken burde være håndteret sådan, at temperaturen ikke kunne stige så meget.

Opfølgende kontrol

Det er ikke første gang, at Hama Sushi har fået en sur smiley for deres fødevarehåndtering. Senest i juni, hvor de fik en sur smiley for hygiejne og fødevarehåndtering.

Hama Sushi har nu taget konsekvens af anmærkningerne og har købt et større køleskab, der skal sikre den optimale opbevaring af den ferske fisk.

De forsikrer ligeledes, at de fremadrettet vil gøre mere grundigt rent i produktionskøkkenet.



Udover en bøde på 15.000 kroner er Hama Sushi blevet pålagt to gebyrbelagte opfølgende kontroller.

- Vi vil gerne have glade kunder. Vi går derfor efter en glad smiley næste gang, understreger Ving Jing.