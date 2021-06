Susanne planter træer for Per i Odenses nye mindeskov

Tanken med mindeskoven er, at det fremover bliver muligt at plante et træ til minde om personer, fødsler, konfirmationer, forlovelser, bryllupper, jubilæer eller en kær afdød slægtning.

Træ-elsker fik ingen blomster

I stedet for at købe blomster til Pers begravelse, samlede familien i stedet ind til et træ i den nye mindeskov. Det blev til hele seks styks, og de skulle sættes i jorden på åbningsdagen for Danmarkslund i Odense.

- Han var nemlig træ-elsker, skal jeg sige dig, og han var født i Odense, så det kunne ikke være bedre, siger Susanne Hansen.