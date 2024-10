Svær balance for OB-træner: - Det er stadig skrøbeligt

Urytmiske kampe

Selvom OB stadig er suverænt nummer et i NordicBet Ligaen, har de seneste kampe været bøvlede for Søren Krogh og kompagni. Flere er sejrene er kommet i hus med møje og besvær, og OB-træneren er bevidst om, at der er plads til forbedring.

- Det har været hakkende på det seneste. Vi har været tøvende i nogle faser af spillet i stedet for at få vedholdende fremdrift i vores spil. Vi er stoppet lidt med at fastholde det solide power-udtryk, som vi havde i starten af sæsonen, siger Søren Krogh, der fremhæver skadede Luca Kjerrumgaards fravær som en af årsagerne til OB’s spillemæssige udfordringer.

- Det har gjort tingene en smule mere urytmiske. Jeg har følt, at jeg skulle starte en lille smule forfra med at få aktiveret vores første pres i spillet, siger Søren Krogh.

- Der har været lidt rystelse omkring Lucas fravær, men vi kan stadig vinde fodboldkampe, og vi kan stadig kæmpe røven ud af buskerne. Det har hakket lidt, men hold da op, hvor står vi fast. Der er virkelig god fight og indstilling på holdet, hvilket vi savnede for et halvt år siden, tilføjer Søren Krogh.

Fra 34 til 24 spillere

OB har indtil videre kun benyttet 13 forskellige markspillere i startopstillingen i denne sæson, og det kan slide på de spillere, der har været meget i aktion. Omvendt sidder flere spillere på bænken og kan savne spilletid i startopstillingen.

Søren Krogh er opmærksom på, at der ikke bliver roteret meget på holdet.

- Vi er gået fra at have 34 spillere i truppen til at have 24 nu. Vi har 21 markspillere, så der er skåret noget bredde fra truppen. Vi har gang i noget godt, og jeg skal finde en balance i, hvornår jeg kan tillade mig at ændre noget. Der er god forståelse fra de spillere, som ikke spiller så meget, og der er en sammenhængskraft på holdet. Men det er stadig skrøbeligt, og jeg derfor en smule usikker på at ændre på noget, der vinder gang på gang. Det er en svær balance. Jeg ville gerne have plads til en eller to mere i startopstillingen, men det er præstationer og relationer, der afgør det, siger Søren Krogh.

Fredag spiller OB hjemme mod HB Køge på hjemmebane i Odense i den sidste kamp inden 14 dages kamppause på grund af landsholdstermninen. Søren Krogh håber, at OB kan fortsætte de gode resultater og tage en sejr fredag aften foran hjemmebanepublikummet.

- Vi vil gerne fortsætte vores gode stime og gøre rent bord. Det betyder meget for os at vinde, og vi vil gerne have en fredagsdate med vores dejlige fans i morgen, siger Søren Krogh.

Der er kampstart mellem OB og HB Køge fredag klokken 19.00.