Svær start for iværksætter: - Kunderne tror mine pakker smitter

Hun står alene på en tom gade i Odense og tager billeder af sig selv. Ilise Buch er iværksætter og åbnede i december sin vintage designbutik Bohemian Wonders på Sdr. Boulevard i Odense. Efter et trægt salg i januar og februar så hun virkelig frem til foråret og at få gang i salget.

- Men så kom det her med corona, siger hun lidt opgivende, da hun ikke fik det forventede første forårssalg i den nye butik.

Læs også Hastebehandlet: Odense Kommune klar med hjælp til erhvervslivet

Selvom butikken på grund af coronavirus i øjeblikket er lukket for fysiske besøg i forretningen, så forsøger Elise Buch at holde økonomien og hendens nye forretning i gang med onlinesalg.

Og der bliver solgt varer fra webbutikken, men der er også kunder, som er tilbageholdende med at modtage varer.

Foto: Morten Aalbek

- De vil gerne have varerne, men jeg oplever, at nogle beder mig om at vente med at sende til dem indtil virussen er overstået. De er bange for smitte fra pakkerne, siger Elise Buch.

Imens salget fortsætter i stille tempo online, forsøger hun at holde gang i forretningen via de sociale medier. Derfor står hun ofte alene på fortovet på Sønder Boulevard foran sit kamera, i en tynd bluse.

Læs også Odense iværksætter corona-plan: Seks ansatte sendt hjem

Kameraet er stillet op, så Elise Buch kan tage billeder af sig selv og reklamere for sine varer på sociale medier.

Der er næsten ingen der bemærker hende på normalt så trafikerede boulevard. For i dag er gaden stort set helt tom for mennesker på grund af samfundets lave aktivitetsniveau.

Billederne lægger hun blandt andet op på Instagram til sine foreløbige 6.877 følgere. Det er her igennem hun får reklameret for tøj, smykker og accessoires i vintage stil som lige nu kun sælges vi hjemmesiden.

- Jeg møder op hver dag i min forretning. Både for at arbejde, men også for at holde motivationen oppe, siger hun.

Selvom der ikke dumper kunder ind i øjeblikket, og hun er der alene hele dagen, så tror hun på, at det nok skal gå.

- Selvom forretningen er ny så kan jeg godt klare mig igennem økonomisk, selvom jeg ikke tror regeringens hjælpepakker, er noget der kan komme mig til gode.

Foto: Morten Aalbek