Svært at skelne: Varmestue vil teste udsatte for corona

Når natvarmestuen på Østergade i Odense i disse dage holder åbent, er personalet nødt til at være ekstra opmærksomme, når en udsat borger kommer ind.

I forvejen oplever herberget, at mange af de hjemløse har forskellige helbredsproblemer. Derfor kan det være svært at gennemskue, om personerne er smittet med coronavirus, når de kommer for at overnatte.

- Vores personale har ikke mulighed for at vurdere, om det er deres daglige KOL, en smule lungebetændelse fra sidst, eller om det er corona, der er på vej. Så det er en rigtig vanskelig situation, vi sidder i på vores natherberg, fortæller Heinz Wolf, der er leder af Kirkens Korshærs varmestue i Odense.

Tager flere forholdsregler

Hvis en udsat borger kommer ind på varmestuen med symptomer, vil en af de ansatte som det første spørge give personen mundbind på og spørge vedkommende, om han eller hun har brug for hjælp.

Det er et kæmpestort problem, at vi på et tidspunkt kan løbe tør for personale og faktisk må lukke alle de her udsatte mennesker ud på gaden Heinz Wolf, Leder, Kirkens Korshærs varmestue, Odense

- Så vil vi hjælpe dem med at kontakte lægevagten og efter bedste evne beskrive, hvad det er, vi ser, og hvad det er, vi hører omkring den her socialt udsatte. Og så må vi følge de instrukser, der kommer fra den lægevagt, forklarer Heinz Wolf.

Hvis personen viser sig at udvise svære symptomer, vurderer han, at det kan blive nødvendigt at afvise borgeren.

- Vi har jo også hensyn til de fleste her, så hvis der er en socialt udsat, som er meget syg, og vi tænker, det er corona-lignende, så kan vi komme i den situation, at vi må bede vedkommende om ikke at komme her igen. Vi kan simpelthen ikke risikere smitte til både personale og til de andre, vi har sovende i vores natcafé, siger han.

Som følge af myndighedernes nye retningslinjer for, hvor mange man må være forsamlet, har varmestuen skåret antallet af pladser ned fra 30 til 10. Samtidig har de indført normeringer, så der ikke er så mange ansatte på arbejde, som normalt.

For at beskytte brugerne og de ansatte bedst muligt, er der også indført hyppigere rengøring.

- På den måde kan vi eventuelt strække den længere, hvis epidemien skulle vare i lang tid - hvad vi jo godt kan frygte, at den kan, siger han.

Håber på mere hjælp

I Politiken har ansatte på et af de københavnske væresteder allerede rakt hånden ud og bedt om hjælp til at teste flere af de udsatte borgere for coronavirus, og Heinz Wolf er enig i, at der er behov for klarere retningslinjer.

- Vi kan jo se frem til, at vi får rigtig mange socialt udsatte, som også bliver smittet. Så det er et kæmpestort problem, at vi på et tidspunkt kan løbe tør for personale og faktisk må lukke alle de her udsatte mennesker ud på gaden, fordi vi ikke har personale til at holde åbent mere, siger han.

Ville det være en hjælp at kunne teste dem, der kom forbi natherberget?

- Ja, det ville det, fordi det er rigtig svært at isolere og finde en plads til de her mennesker, hvis de er smittet. Så det ville være rigtig rart at vide, om det er almindeligt dårligt helbred, eller om det er coronavirus, de er smittet med.

